La famosa attrice americana Meghan Fox pare che sia nuovamente single, a un mese dall’annuncio della gravidanza, ma già spuntano voci di un nuovo possibile flirt.

Protagonista del rumors sarebbe un noto attore italiano, diventato famoso anche all’estero. Stiamo parlando di Michele Morrone, il noto attore pugliese che ha raggiunto la fama internazionale grazie al film erotico 365. Ma scopriamo i dettagli del rumors.

Le voci su una possibile relazione tra Meghan Fox e Michele Morrone hanno iniziato a circolare con insistenza dopo che un video, pubblicato inizialmente più di un anno fa, è tornato virale sui social.

honestly if megan fox dumped mgk for this fine man i would not blame her AT ALLLLL pic.twitter.com/QPC3xkA1Na