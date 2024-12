Caterina Balivo spiazzata dall’ospite: gaffe imbarazzante in diretta tv

Momenti di imbarazzo in televisione da Caterina Balivo a La Volta Buona. La conduttrice spiazzata dal suo ospite: la gaffe.

Una puntata diversa dalle altre, quella andata in onda oggi de ‘La Volta Buona’. Il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1 ha dato grande spazio al compleanno di Gianni Morandi con diversi interventi da parte di colleghi e amici che hanno lasciato un pensiero al mitico cantautore. Proprio uno degli ospiti ha “sconvolto” la padrona di casa con una gaffe imbarazzante.

Caterina Balivo, la gaffe in diretta del suo ospite

In collegamento con la trasmissione, infatti, c’era un amico di Gianni Morandi, Nino, a cui è stato chiesto cosa sarebbe andata a finire la partita tra Benfica e Bologna di Champions League di oggi, visto che Gianni è un grandissimo tifoso della formazione emiliana.

L’amico del cantante, però, tra un mix di incomprensione e ironia, si è lasciato scappare una frase: “Tra Benfica e Bologna chi tifo? Io tifo per la f**a“, ha detto.

La Balivo ha reagito in modo davvero particolare: “Ma l’ha detto veramente?”, si è domandata. E poi, cercando di stemperare la situazione: “E per sua moglie immagino (fa il tifo ndr)”.

Il viaggio di Morandi in Portogallo

il riferimento alla partita di Champions League tra Benfica e Bologna è stato fatto appunto perché Morandi è da sempre un grandissimo tifoso della formazione rossoblù. In particolare, proprio in queste ore, il buon Gianni ha mostrato di essere volato in Portogallo per seguire il match nella speranza di ricevere un regalo speciale dalla sua squadra del cuore. Con lui anche la sua amata Anna.