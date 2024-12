“Fidanzati?”: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice rispono alla Balivo

Non si sono sbilanciati ma sono a tutti gli effetti una coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, protagonisti in queste ore a La Volta Buona.

Ospiti a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tornati a parlare del loro rapporto che li vede, a detta di tutti, fidanzati ufficialmente. I due, però, sull’argomento non si sono del tutto sbilanciati anche se hanno fatto intendere che il loro feeling vada ben oltre la danza e la partecipazione a Ballando con le Stelle.

I progetti di Bianca Guaccero

Tra i primi argomenti affrontati a ‘La Volta Buona’ da Bianca Guaccero c’è stata la sua carriera e anche la voglia di un progetto nuovo molto interessante. La nota attrice e conduttrice ha, infatti, spiegato: “Devo dire la verità, mi piacerebbe davvero tanto portare il varietà in televisione, cioè mi ricordo spettacoli come quelli di Giorgio Panariello o Fiorello. Quando mi esibii con Massimo Ranieri avevo un pancione enorme, ero incinta di mia figlia Alice ed ero in otto mesi… Io ballavo, pensa!”.

Bianca Guaccero

Tra i vari passaggi dell’intervista, la bella Bianca ha poi aggiunto: “Io, del mio passato, triterei molte cose: tante insicurezze, tante emozioni negative. Nella mia vita ho incontrato persone che non mi hanno sempre fatto bene cioè magari miravano alla mia autostima che, poi, ho dovuto recuperare. Ora, sento di averla ripresa. Nel recupero di questa parte di me c’entra tantissimo anche il mio ballerino Giovanni Pernice“.

La coppia con Giovanni Pernice: non solo a Ballando

In questo senso, ecco il ballerino entrare in scena durante la puntata e raccontare il suo rapporto con la Guaccero. In questo senso, Giovanni si è sbilanciato più della donna: “Io ho fatto soltanto il mio lavoro e quando l’ho incontrata per la prima volta ho detto ‘Bingo’. Ho cominciato a corteggiarla subito“, le sue parole tra l’esperienza a Ballando con le Stelle e il feeling personale.

I due non hanno sciolto il dubbio sul loro rapporto e a domanda precisa della Balivo: “Siete fidanzati?”, Bianca ha risposto dopo il “sìììì” del pubblico de ‘La Volta Buona‘: “Allora ci penserò”.

E su Ballando: “Chi temiamo? Nessuno in particolare, tutte le coppie rimaste in gara sono da temere”.