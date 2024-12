Diletta Leotta risponde alle voci sulla crisi con Karius e fa il boom: gli scatti social

Coppia in crisi? Chi lo sa. Intanto Diletta Leotta ha pubblicato alcune foto emblematiche da Miami insieme al suo Loris Karius…

Nelle ultime settimane, soprattutto sul web, si sono diffuse voci incontrollate in cui si parla di una crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius a pochi mesi dal matrimonio. Eppure, attualmente, la coppia sembra decisamente felice mentre si sta godendo una vacanza, forse di lavoro, in quel di Miami. Sui social, infatti, ecco le foto emblematiche che sembrano voler dare in qualche modo una risposta a tutte le cattiverie sul loro conto.

Diletta Leotta e Karius a Miami: risposta alla crisi

Come detto, da diverso tempo ormai, si parla di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius. In modo particolare era stato Fabrizio Corona a fare una previsione sui due annunciato un addio nel prossimo anno.

Diletta Leotta

Ad ogni modo, il volto DAZN e il calciatore sembrano aver dato una prima replica alle voci sul loro conto con alcuni scatti pubblicati su Instagram con tanto di affettuosità tra loro.

La Leotta ha condiviso diverse foto che la vedono protagonista ma che riguardano anche suo marito Loris. Ecco i due baciarsi e condividere alcuni momenti di felicità insieme. Il modo migliore per replicare alla presunta crisi nelle loro nozze.

Le reazioni

Sebbene non ci sia certezza sul feeling perfetto tra Diletta e Loris, moltissimi utenti sembrano essersi schierati dalla loro parte. “Loro due in crisi? Ma se sono bellissimi”, si legge tra i commenti del post della donna.

“Siete fantastici, dove sempre essere bellissimi come la terza foto”, ha scritto un fan facendo riferimento ad uno scatto dove la coppia di sposini si bacia.

Molti altri utenti hanno ignorato la presunta crisi matrimoniale e hanno preferito, invece, soffermarsi sul fisico della Leotta: “Favolosa”, “Unica”, “Se con Karius non va ci sono io”, ha proposto con ironia un utente. Insomma, in qualsiasi modo si voglia leggere il post della donna, il boom è stato evidente.