Dalla febbre post-parto di Giulia De Lellis alle nozze dell’Incontrada: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non c’è solo la discussa intervista di Belén a Belve a far parlare di sé. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato animato da numerose novità. Tra i gossip più commentati spiccano il ritorno sui social di Giulia De Lellis dopo il parto e l’annuncio del matrimonio di Vanessa Incontrada. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 27 al 31 ottobre 2025.

Lo show di Vittorio Sgarbi in tribunale

Nuova puntata nel dramma familiare di casa Sgarbi. Dopo le pesanti accuse della figlia, Vittorio Sgarbi si è presentato in tribunale per la prima udienza davanti alla giudice tutelare. In aula, tensioni alle stelle tra le figlie Evelina e Alba. La compagna Sabrina Colle sedeva accanto al critico d’arte.

Ma il momento più teatrale è arrivato proprio da Vittorio Sgarbi. Ha varcato la soglia dell’aula con una copia del suo ultimo libro, Il cielo più vicino, la montagna nell’arte, che ha consegnato alla giudice dichiarando: “Come prova del fatto che non ragiono più“.

E con ironia ha aggiunto che lo ha scritto “proprio mentre ero ricoverato e nelle condizioni peggiori“. Non contento, ha firmato il volume con la battuta: “Questa è la mia firma falsa“. Una frecciatina diretta alla figlia Evelina, che ha contestato l’autenticità di un documento firmato dal padre.

Vanessa Incontrada annuncia il suo matrimonio dopo la crisi

Dopo sedici anni insieme, una pausa e poi il riavvicinamento, Vanessa Incontrada ha annunciato il matrimonio con Rossano Laurini. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice e conduttrice ha raccontato il percorso che li ha portati a questa scelta: “Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia“.

La loro storia è iniziata nel 2007, un anno dopo è nato il figlio Isal. Nel 2022 la coppia ha attraversato un periodo difficile e si è presa una pausa, ma nel 2024 è arrivata la riconciliazione, seguita dalla decisione di sposarsi.

Filippo Bisciglia e la promessa dopo la rottura con Pamela Camassa

Dopo 17 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la rottura con due messaggi sui social. Da allora, entrambi hanno scelto il silenzio, ma il conduttore di Temptation Island è tornato sull’argomento – o meglio, sul perché non vuole affrontarlo – in un’intervista a Vanity Fair.

“Qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei“, ha spiegato Bisciglia. E poi ha aggiunto con fermezza: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa“.

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto

Uno dei gossip più chiaccherati della settimana, è il ritorno sui social di Giulia De Lellis dopo il parto di Priscilla, la figlia avuta con Tony Effe. L’influencer ha svelato le difficoltà affrontate nei primi giorni da neomamma. Tra queste, un episodio di mastite con febbre a 39 gradi.

“Sono appena resuscitata dopo una bella febbre da mastite, che è un’infiammazione al seno per chi allatta o ha allattato saprà di cosa sto parlando. Non è affatto un argomento piacevole, figuratevi avercelo“, ha raccontato.

Nonostante tutto, si è detta grata per l’amore ricevuto dai fan e ha condiviso un dettaglio tenero sulla sua bambina: “Lei è bellissima, sta benissimo e praticamente ho partorito la gemella di Tony Effe. Di me ha solo il modo in cui dorme a bocca aperta e con le braccia in aria“.

Alessia Marcuzzi si confessa sui tradimenti

Infine, spiccano le rivelazioni di Alessia Marcuzzi sul tema dei tradimenti. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice, alla vigilia del debutto di The Traitors Italia, ha ammesso: “Mi è capitato di tradire (…) più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai“.

La conduttrice si definisce una persona leale: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trapelare le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia si capisce subito: divento rossa e mi viene da ridere“.