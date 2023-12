Nonostante le feste, tante le notizie di questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo e non solo. Ecco i migliori gossip della settimana.

Giornate davvero intense per il mondo dello spettacolo e della televisione ma non solo. Nonostante le festività di Natale, infatti, le notizie non sono mancate. A prendersi la scena la lite social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese relativamente a chi dovesse tenere o meno la figlia Luna Marì per le feste, ma anche il primo piccolo passo di ritorno sui social di Chiara Ferragni dopo la tempesta per il caso del pandoro Balocco. Andiamo, quindi, a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 25 al 29 dicembre 2023.

La lite tra Belen e Antonino Spinalbese: i gossip della settimana

Belen Rodriguez

Il caso della settimana è stato senza dubbio il confronto a distanza tra Belen e Antonino Spinalbese riguardo a chi dovesse tenere la figlia, Luna Marì, durante le festività di Natale e Capodanno. Tra accuse e frecciate, alla fine, è intervenuto il legale dell’argentina che ha annunciato che i genitori se la vedranno, direttamente, in tribunale. Al momento, la piccola è con la madre in Argentina per festeggiare l’arrivo del 2024 e non mancano i post social con le foto dei best moments.

Barbara D’Urso torna in tv?

Barbara D’Urso

Importante anche l’indiscrezione, sempre più insistente, di un ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Dopo l’addio a Mediaset, infatti, la conduttrice sembra sempre più vicina alla Rai. Da capire realmente quale potrebbe essere la sua destinazione ma la donna sembra poter diventare diretta concorrente dell’azienda da cui, di fatto, è stata “cacciata”.

Il ritorno social di Chiara Ferragni dopo il pandoro gate

Chiara Ferragni

Ha rotto, per modo di dire, il silenzio social Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, ancora alle prese con la bufera generatasi dal caso del pandoro Balocco e la finta beneficenza, è tornata a farsi vedere su Instagram. In che modo? Con un like che non è sfuggito ai più attenti sotto ad un post di suo padre molto speciale…

La fine del matrimonio di Martina Stella

Martina Stella

Una spiacevole notizia è arrivata anche da Martina Stella. La bellissima attrice, infatti, ha comunicato di essersi separata dal marito. “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata, sono molto delusa. Non me l’aspettavo”, le sue parole ad Oggi.

La donna è quindi di nuovo single dopo aver detto addio a Andrea Manfredonia a cui era legata da 7 anni.

Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa

Ignazio Boschetto

Momento magico a fine anno per il cantante del trio Il Volo, Ignazio Boschetto. Il ragazzo, infatti, ha annunciato che presto convolerà a nozze. Per la verità, a comunicarlo per prima, è stata la sua futura moglie, Michelle Bertolini. “Sì, mille volte sì amore mio!”, alcune delle parole della ragazza per rendere pubblica la decisione sul matrimonio.