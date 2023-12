Primo, piccolissimo, ritorno social per Chiara Ferragni dopo la bufera che si è scatenata dopo la vicenda del pandoro Balocco.

Fedez è sempre attivo sui social e anche nel momento della bufera su sua moglie per il caso del pandoro Balocco e la falsa beneficenza, non ha fatto mancare i suoi contenuti. Lo stesso è accaduto in queste ore a Valentina, sorella di Chiara Ferragni, che per il suo compleanno è stata protagonista di alcuni post. Silenzio, invece, per l’imprenditrice digitale che, però, in un certo senso ha fatto il suo ritorno nel mondo che l’ha fatta grande con un piccolissimo primo gesto che non è passato inosservato.

Il ritorno sui social di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come detto, fino a poche ore fa, l’intera famiglia Ferragni aveva scelto un basso profilo dopo la vicenda del pandoro Balocco che ha investito in pieno Chiara.

Una scelta che si è scontrata, ora, con il compleanno di Valentina, impossibile da non festeggiare. Ed è in questa ottica che il padre delle tre sorelle ha deciso di uscire allo scoperto dedicanto un messaggio alla più piccola.

“Buon compleanno piccola Vale”, ha scritto papà Marco condividendo su Instagram una foto che lo ritrae con la figlia. Uno scatto semplice e intenso che nel giro di pochi minuti ha generato moltissimi like e commenti.

Proprio tra le migliaia di “mi piace”, ecco apparire anche quello di Chiara. Per l’imprenditrice si tratta del primo, piccolo, gesto dopo la bufera che l’ha coinvolta.

Un like che sicuramente è stato notato, così come è stato visto quello apparso, quasi nello stesso istante, anche di suo marito Federico.

Staremo a vedere se la donna deciderà di uscire allo scoperto in queste ore anche in vista di Capodanno oppure no.

Di seguito anche il post Instagram del padre delle Ferragni dove si possono vedere i like arrivati dall’imprenditrice e anche dal marito Fedez: