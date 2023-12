Valentina Ferragni ha spento 31 candeline, ma di sua sorella Chiara Ferragni continua a non apparire neanche l’ombra sui social.

Dopo lo scandalo dei Pandori Balocco, l’intera famiglia Ferragni ha deciso di mantenere un basso profilo e, nelle ultime ore, Valentina Ferragni ha spento 31 candeline festeggiando a casa con i suoi cari. Della sorella Chiara Ferragni però non vi è stata traccia e sui social in tanti si chiedono quali saranno le prossime mosse “social” dell’influencer dopo lo scandalo che l’ha coinvolta.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: il compleanno della sorella Valentina

Valentina Ferragni ha festeggiato il suo 31esimo compleanno con i suoi cari e in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di sua sorella Chiara, che da oltre 10 giorni non appare sui social (ossia da quando è rimasta coinvolta nel Pandoro-gate).

Secondo indiscrezioni un team di esperti sarebbe a lavoro per cercare di riabilitare l’immagine dell’influencer che, dopo lo scandalo, è stata protagonista di una fuga di massa dei fan dai suoi canali social. In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda, e si chiedono se lei romperà finalmente il silenzio in merito alla questione.

Valentina è l’unica della famiglia Ferragni ad aver cercato di difendere pubblicamente sua sorella Chiara dopo la pioggia di accuse, e nelle sue stories aveva scritto: “Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni”.