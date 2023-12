Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno annunciato pubblicamente di essere pronti a convolare a nozze.

Dopo un anno d’amore, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarebbero pronti a compiere il grande passo e il settimanale Nuovo ha fatto sapere che i due convoleranno a nozze a maggio 2024. La cerimonia dovrebbe tenersi a Roma, ma per il momento i due diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito la notizia.

“Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice”, ha raccontato lei al settimanale Nuovo in merito al suo importante legame con il ballerino.

Manila Nazzarro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tutto pronto per le nozze

Secondo il magazine Nuovo, Manila Nazzaro e Stefano Oradei – che stanno insieme da un anno – sarebbero pronti a compiere il grande passo. Oggi i due sono più felici ed uniti che mai, e la stessa Manila ha confessato a Chi di voler concretizzare il suo sogno di sposare il ballerino professionista:

“Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre“, aveva ammesso. L’ex miss ha avuto due figli insieme all’ex calciatore Francesco Cozza e, negli ultimi anni, ha vissuto un’importante storia d’amore con Lorenzo Amoruso.