Gemma Galgani ha svelato un inaspettato retroscena sul suo rapporto con Tina Cipollari, con cui sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

Per anni Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state acerrime nemiche ma per la prima volta, a Nuovo Tv, la dama torinese ha confessato che i suoi rapporti con l’opinionista vamp sarebbero cambiati e che si sarebbero trasformati per lei in una sorta di amicizia.

“Sinceramente sono rimasta stupita nel vederla nutrire tenerezza nei miei confronti. Speriamo duri! Forse Tina avrà notato il fatto che io non mi do per vinta e che continuo a cercare l’amore vero, nonostante tutto. Forse lei è diventata più comprensiva nei miei confronti, oggi mi guarda con occhi diversi. Le mie emozioni e le mie sofferenze sono reali, non ho mai fatto a gara per stare al centro dello studio in cerca di visibilità”, ha confessato.

Gemma Galgani: il rapporto con Tina Cipollari

Attraverso Nuovo Tv, Gemma Galgani ha lanciato un appello a Tina Cipollari affinché la aiuti a trovare l’amore e, a seguire, ha svelato che oggi i suoi rapporti con l’opinionista sarebbero straordinariamente migliorati.

La dama torinese ha sottolineato anche di voler continuare a cercare il vero amore nonostante in questi lunghi anni non vi sia riuscita. “Le delusioni e i “no” che ho ricevuto dagli uomini mi hanno insegnato a non mollare. A volte mi capita di essere emotivamente fragile, magari quando sono stata forte troppo a lungo. A Uomini e donne, che per me è la mia seconda famiglia, mi sento protetta, al sicuro seduta sulla mia seggiolina. Fuori, allo sbaraglio, credo che sarebbe molto più facile incappare in uomini sbagliati e amori superficiali…”, ha precisato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.