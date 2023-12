Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Louis Thornton Allan dopo 3 anni dal sì.

Con un comunicato ufficiale, Meadow Walker e Louis Thornton Allan hanno annunciato al loro decisione di separarsi in maniera pacifica. I due si sono sposati giovanissimi alla presenza di amici e parenti, ma la loro unione è durata appena 3 anni e la figlia del compianto Paul Walker ha fatto sapere che manterranno rapporti pacifici.

“Dopo tre meravigliosi anni di matrimonio, siamo giunti di comune accordo alla decisione di separarci amichevolmente. È una decisione che abbiamo davvero preso insieme e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy. Tra noi resta affetto reciproco e rispetto. Continueremo a sostenerci a vicenda”, hanno fatto sapere i due tramite social.

Meadow Walker: il divorzio

Sono trascorsi appena tre anni dalla romantica cerimonia di nozze di Meadow Walker che, nelle ultime ore, ha annunciato al mondo al sua separazione. La giovane modella, rimasta orfana del padre nel 2013, ha commosso il mondo chiedendo a Vin Diesel (storico amico di Walker e suo collega sul set di Fast and Furious) di accompagnarla all’altare.

Le immagini delle sue nozze fecero il giro del mondo, e in tanti si complimentarono con lei e con il suo sposo per la cerimonia. Oggi sembra che i due si siano separati pacificamente, ma in tanti hanno espresso il loro stupore per la notizia della loro separazione.