Antonino Spinalbese è tornato a rompere il silenzio via social dopo lo scontro infuocato avuto con Belen Rodriguez.

Nei giorni scorsi sono volate scintille tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, e l’hair stylist dei vip se l’è presa con l’ex compagna per aver portato sua figlia Luna Marì in Argentina (a suo dire senza il suo consenso). Belen ha replicato affermando che sarebbe ricorsa alle vie legali e, a seguire, Antonino è intervenuto via social scusandosi per il suo comportamento:

“Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, e io l’ho permesso”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “La disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi”.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese fa un passo indietro dopo la lite con Belen

A sorpresa Antonino Spinalbese sembra aver voluto fare un passo indietro dopo la sua lite con Belen Rodriguez e in tanti, sui social, sono in attesa di sapere che piega prenderà la vicenda e se i due torneranno a parlare della questione.

Finora la showgirl argentina è stata molto riservata sulla sua separazione da Antonino e ha sempre affermato di aver mantenuto con lui rapporti pacifici. Lo stesso aveva detto anche per l’altro suo ex, Stefano De Martino, che di recente ha accusato pubblicamente a Domenica In (per via dei suoi presunti e numerosi tradimenti). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.