Cher vorrebbe ottenere la tutela legale di suo figlio Elijah, che sarebbe incapace di gestire i suoi beni a causa di alcuni problemi mentali.

Cher ha presentato istanza per la tutela legale di suo figlio, Elijah Blue Allman, a causa dei suoi problemi di droga. La stessa cantante avrebbe spiegato a Fanpage: “Non sto soffrendo di alcun problema che milioni di persone negli Stati Uniti non abbiano. Sono solo una madre che cerca di aiutare un figlio”.

Cher

Cher: i problemi del figlio Elijah

La celebre cantante Cher ha avuto suo figlio Elijah Blue Allman nel 1976, durante la sua relazione con il musicista Gregg Allman. Oggi il figlio della famosa star avrebbe alcuni gravi problemi psicologici a lui causati dall’abuso di sostanze e per questo Cher ha avanzato richiesta alla Corte Superiore di Los Angeles per poter prendere la tutela legale dei trust appartenenti a suo figlio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e non è quindi noto quale sarà la decisione del tribunale in merito alla vicenda.

Nella sua richiesta avanzata al tribunale (stando a quanto riporta Fanpage) Cher avrebbe sottolineato anche l’importanza di estromettere Marieangela King, moglie di suo figlio, perché “la loro relazione tumultuosa è stata segnata da un ciclo di tossicodipendenza e di crisi di salute mentale”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Cher romperà pubblicamente il silenzio in merito alla vicenda. Oltre ad Elijah la cantante ha anche un altro figlio, Chaz.