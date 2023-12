Antonio Ricci è tornato a parlare dello scandalo che ha visto protagonista Andrea Giambruno dopo i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia.

A oltre un mese di distanza dallo scandalo che ha visto protagonista Andrea Giambruno, Antonio Ricci è tornato a parlare del comportamento del giornalista e della reazione di Giorgia Meloni alla diffusione dei suoi fuori onda.

“Qualcuno può forse dire a chi fa satira che certi soggetti sono intoccabili? No. Ho agito in perfetta buona fede e facendo satira, il mio lavoro di sempre”, ha dichiarato l’ideatore del TG satirico, e ancora (su Giorgia Meloni): “Devo dire che sono rimasto stupito che nel suo messaggio non abbia speso una parola per le donne che erano lì ad assistere alla performance di Giambruno.”

Andrea Giambruno

Antonio Ricci: la bordata a Giorgia Meloni

Antonio Ricci è tornato a dire la sua in merito allo scandalo di Andrea Giambruno, reso noto grazie ai fuori onda diffusi da Striscia la Notizia e che, inevitabilmente, ha avuto una ripercussione sulla sfera lavorativa e privata del giornalista (la premier Giorgia Meloni ha annunciato il loro addio solo dopo lo scoppio dello scandalo). Antonio Ricci non sarebbe affatto pentito della sua decisione di rendere pubblici i fuori onda imbarazzanti, e a Gente ha confessato:

“A questo punto io mi chiedo anche un’altra cosa, bizzarra. Ma chi ha messo un personaggio del genere a condurre una trasmissione, come si dovrebbe sentire? Credo, molto peggio di me. Anche perché io non trovo le sue dichiarazioni fuorionda, come stile e come contenuti, molto diverse da quelle che aveva fatto in onda”. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?