Enrico Ruggeri come Gino Paoli. I look di Elodie e il corpo messo troppo in mostra al centro dei commenti dei noti artisti.

Non si placano le polemiche attorno a Elodie e il suo modo di apparire e cantare durante gli spettacoli di cui è protagonista. I look troppo piccanti erano stati criticati in precedenza da Gino Paoli e ora, come se non bastasse, anche da Enrico Ruggeri che a Libero ha detto la sua sull’argomento.

Elodie, la stoccata di Ruggeri

Ormai da diverso tempo, Elodie ha abbinato la sua bella musica ad una versione decisamente sensuale di apparire e di farsi vedere dal proprio pubblico. La cantante ha spesso rivendicato la libertà di potersi vestire e comportare secondo i suoi canoni e le sue decisioni ma non ha trovato l’approvazione di tutti.

Al netto di qualche critica dal mondo del web, a far discutere nelle ultime settimane era stata la diatriba a distanza con Gino Paoli che non aveva parlato bene proprio del modo di vestirsi della giovane artista.

Ad aggiungere benzina sul fuoco alla vicenda ci ha pensato ai microfoni di Libero Enrico Ruggeri. A precisa domanda sul caso, il cantante ha detto: “Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia“. E ancora: “Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica”.

Già in precedenza Ruggeri aveva commento a ‘Da noi a ruota libera’ la vicenda citando Giorgio Gaber per esprimere il suo giudizio sull’argomento: “C’è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa”.

