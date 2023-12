La rivelazione del noto attore Giampaolo Morelli riguardo la confessione fatta da sua madre prima di morire relativa alla paternità.

Intervista a cuore aperto per il noto attore Giampaolo Morelli che a Il Messaggero ha raccontato alcuni aspetti davvero particolari della sua vita. In modo dettagliato quelli relativi a suo padre, il vero padre, quello scoperto solo dopo una confessione, sul punto di morte, di sua madre.

Giampaolo Morelli, la confessione della madre sul padre

Giampaolo Morelli

Siamo abituati a vederlo recitare in film e fiction di successo ma quanto accaduto nella vita reale a Giampaolo Morelli sarebbe una trama pazzesca per una futura opera.

L’attore, infatti, ha svelato a Il Messaggero di aver fatto, da poco, una scoperta importantissima che gli ha cambiato la vita. L’uomo ha scoperto, infatti, che quello che ha sempre ritenuto essere suo padre, in realtà, non lo era.

“Qualche giorno prima di morire mi consegnò una lettera”, ha detto l’attore parlando riferendosi a sua madre. “C’era scritto che il mio vero padre era un altro uomo, molto vicino alla mia famiglia, che aveva sempre saputo la verità. Aggiungendo che il mio padre naturale sospettava che non fossi suo figlio ma non ne aveva mai avuto certezza. Avrebbe avuto tante occasioni per manifestarsi ma non lo ha mai fatto”.

Morelli ha quindi fatto due più due dandosi delle risposte sugli atteggiamenti di questa persona avuti durante la sua vita: “Ora capisco perché in alcuni momenti della mia vita è stato presente e questo mi fa ancora più male. Stessi occhi, stessi lineamenti. Uno dei suoi nipoti, che è anche uno dei miei più cari amici, quando lo ha saputo mi ha detto: io non ho dubbi”.

Parlando del rapporto con l’uomo che, di fatto, gli ha fatto da padre senza esserlo e che è morto nel 2013: “Il mio non è mai stato un padre affettuoso. Tra noi c’è sempre stata una grande distanza. Questa scoperta è stata molto dolorosa ma finalmente do un senso alle mie insicurezze. Ho sempre avuto la sensazione che mi mancasse qualcosa, ora so perché”, ha concluso l’attore con grande amarezza.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’uomo: