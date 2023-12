Momento particolare nella Casa del GF con Greta Rossetti che ha fatto un gesto importante per Perla Vatiero, sua ex rivale in amore.

Una lettera di auguri per il suo compleanno. Momento davvero intenso e speciale all’interno del Grande Fratello: protagoniste le ex rivali in amore Greta Rossetti e Perla Vatiero. La prima ha deciso di scrivere alcuni pensieri alla seconda, anche per mettere definitivamente da parte le diatribe che si erano create a seguito della loro partecipazione a Temptation Island e il “triangolo” che si era formato con Mirko Brunetti.

Greta Rossetti, la lettera per il compleanno di Perla

Nonostante il passato che sicuramente le ha viste rivali e, probabilmente, non certo in ottimi rapporti, al Grande Fratello Greta Rossetti e Perla Vatiero sembrano aver messo da parte ogni possibile ascia di guerra.

Nelle ultime ore, infatti, in occasione del compleanno della Vatiero, la Rossetti ha deciso di scriverle un lungo messaggio su un cartellone, una specie di lettera.

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa”, le parole dell’ex tentatitrice di Temptation Island che era uscita con Mirko Brunetti dal programma questa estate.

E ancora: “Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”.

Dando seguito alle parole, la Rossetti ha anche peparato in modo molto carino il salotto della Casa del GF con palloncini e altre carinerie verso la Vatiero.

Proprio Perla, sorpresa, ha ringraziato tutti: “Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi”.

