Martina Stella ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Andrea Manfredonia, con cui è convolata a nozze 7 anni fa.

Fine dell’amore per Martina Stella ed Andrea Manfredonia: l’attrice, che due anni fa aveva dato alla luce il primo figlio avuto con l’imprenditore, ha annunciato pubblicamente la fine della loro storia. I due erano convolati a nozze 7 anni fa e sembravano essere più uniti ed affiatati che mai.

“Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata, sono molto delusa. Non me l’aspettavo. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili”, ha confessato a Oggi Martina Stella.

Martina Stella

Martina Stella: l’addio ad Andrea Manfredonia

La storia d’amore tra Martina Stella ed Andrea Manfredonia è inaspettatamente giunta al capolinea e la stessa attrice ha confessato a Oggi i retroscena sulla sua separazione, senza però entrare nel vivo delle motivazioni che hanno condotto lei e l’imprenditore a dirsi addio.

Nel 2021 era nato il primo figlio della coppia, Leonardo, e nel 2012 Martina Stella aveva avuto la sua prima figlia, Ginevra, insieme all’ex compagno Gabriele Gregorini. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sui motivi del suo addio ad Andrea Manfredonia e sulla vita privata dell’attrice che, al momento, ha preferito non svelare ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Martina Stella al momento è single e a Oggi ha dichiarato che al momento sarebbe “troppo presto per vedermi proiettata in un’altra storia. Ci vorrà un po’ di tempo prima di ripartire”