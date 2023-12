Barbara D’Urso è in procinto di tornare in Rai? L’indiscrezione di Alberto Dandolo è diventata sempre più insistente in rete.

Barbara D’Urso ha assicurato che prima o poi tornerà in tv e, stando a quanto ha fatto sapere Alberto Dandolo, per la conduttrice potrebbero presto aprirsi le porte di Rai1, dove sarebbe in lizza per uno spazio pomeridiano della domenica (divenendo dunque la principale competitor di Silvia Toffanin con il suo Verissimo).

“Dopo aver sfiorato la co-conduzione della serata cover al prossimo Festival di Sanremo, Carmelita è in lizza per occupare su Rai1 lo spazio domenicale in cui ora è in forze Francesca Fialdini (con Da noi… a ruota libera)”. Mara Venier “resta confermatissima” per Domenica In e per D’Urso potrebbero “aprirsi le porte della seconda parte del pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia”, ha fatto sapere Dandolo sulle pagine di Oggi.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso in Rai: l’indsicrezione

Barbara D’Urso tornerà alla Rai? Dopo il suo discusso addio a Mediaset, la conduttrice tv ha più volte sottolineato di essere a lavoro per tornare presto in tv e Alberto Dandolo ha fatto sapere che proprio lei potrebbe occuparsi della conduzione di un format Rai per la domenica pomeriggio (nello spazio finora riservato a Francesca Fialdini). Al momento il rumor resta senza conferme e ai fan della conduttrice non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso non ha perso occasione per rivolgersi al suo adorato pubblico per mezzo dei social e, negli ultimi mesi, ha fatto sapere di essersi recata a Londra per ragioni di studio. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si domandano se la conduttrice svelerà ulteriori dettagli sulla sua carriera.