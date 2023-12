Fabio Volo è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la sua presunta nuova fiamma per le vie di Milano.

Fabio Volo è stato paparazzato da Diva e Donna mentre si trovava a Milano in compagnia di una misteriosa donna che – a giudicare dai loro baci appassionati – sarebbe la sua nuova fiamma. Di recente l’attore e scrittore ha confessato pubblicamente di essersi separato da Johanna Maggy, madre dei suoi due figli.

Fabio Volo ha una nuova fiamma: i dettagli

A quanto pare, dopo la dolorosa separazione dalla madre dei suoi due figli, Fabio Volo avrebbe ritrovato la serenità in amore e il settimanale Diva e Donna lo ha avvistato mentre era in atteggiamenti intimi con una misteriosa ragazza per le vie di Milano. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se l’attore, dopo l’avvistamento, romperà finalmente il silenzio in merito alla sua vita privata e sull’identità della sua nuova fiamma.

Dopo la separazione dalla madre dei suoi due figli, Johanna Maggy, Volo aveva dichiarato al Corriere della Sera: “La separazione non è un fallimento”, e ancora: “I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia”. In tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.