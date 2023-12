Anche Simona Izzo in queste ore si è scagliata contro Chiara Ferragni, travolta dalla bufera per la multa ricevuta dall’Antitrust.

Le polemiche contro Chiara Ferragni non sembrano in procinto di placarsi e nelle ultime ore anche Simona Izzo ha deciso d’intervenire in merito alla vicenda che ha visto protagonista l’influencer, multata dall’Antitrust per il caso della sua “falsa beneficenza” con i pandori Balocco.

“Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. […] I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza. Quando c’è il vulnus… […] Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola. Però sono carriere fondate sul nulla, mi dispiace, ma è vero“, ha dichiarato a La Vita in Diretta l’attrice.

SIMONA IZZO

Simona Izzo contro Chiara Ferragni

Simona Izzo è intervenuta pubblicamente contro il caso che ha visto protagonista Chiara Ferragni e, senza peli sulla lingua, ha tuonato contro la celebre imprenditrice che, a suo avviso, dovrebbe dare il merito della sua popolarità a sua madre (la scrittrice Marina Di Guardo).

Simona Izzo non è l’unica ad aver attaccato pubblicamente l’influencer, e contro di lei si sono espressi anche Pio e Amedeo, Alessandro Gassman e numerosi altri volti tv. Chiara Ferragni al momento ha preferito non replicare e da giorni continua a mantenere il più totale silenzio via social.