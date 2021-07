Liti, polemiche ma anche cicogne in arrivo: scopriamo quali sono stati i gossip più succulenti del weekend per il mondo vip!

Dopo lo sfogo di Sara Scaperrotta Nicolò Zaniolo ha dato il benvenuto al suo primo figlio e intanto, sui social, è scoppiata una vera e propria bufera tra Amanda Knox e la sorella minore di Tommaso Zorzi, Gaia, che ha replicato contro una sua battuta. Scopriamo quali sono stati i gossip più discussi del weekend nel mondo vip!

Le news di gossip del weekend

Il 23 luglio 2021 Nicolò Zaniolo ha dato il benvenuto al suo primo figlio, Tommaso. Le prime immagini del calciatore con il bambino in braccio hanno fatto il giro dei social a pochi giorni dallo sfogo al vetriolo della sua ex, Sara Scaperrotta, che l’ha accusato di averla lasciata sola durante la sua gravidanza.

Nicolò Zaniolo

Intanto su Twitter volano scintille tra Amanda Knox e Gaia Zorzi: la seconda non ha gradito l’ironia fatta dalla prima in merito al caso di Meredith Kercher e alla lunga vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista.

Il weekend è stato estremamente “lungo” per Federico Rossi: il cantante – reduce dalla sua rottura con Paola Di Benedetto – è in isolamento fiduciario perché positivo al Covid.

Intanto sui social ha iniziato a circolare la voce riguardante una presunta crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. I due smentiranno l’indiscrezione?

ClioMakeUp ha conquistato i fan con la sua incredibile trasformazione: la makeup artist più famosa del web ha svelato i segreti della dieta con cui ha perso 20 chili.

Come al solito JLo ha conquistato le prime pagine internazionali: lei e Ben Affleck sono tornati ufficialmente insieme e sui social hanno postato la prima foto di un loro bacio bollente.

Fiori d’arancio in vista invece per Federico Zampaglione: il cantante sposerà la fidanzata Giglia Marra e la sua ex, Claudia Gerini, ha espresso la sua felicità per loro.

Nozze smentite invece per i Prelemi: Pierpaolo Pretelli ha negato le ipotesi in circolazione affermando che per ora lui e Giulia Salemi non sarebbero interessati all’argomento.