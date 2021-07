Amanda Knox ha replicato contro Gaia Zorzi che sui social l’ha criticata per una battuta sulla vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista.

Una battuta di Amanda Knox ha fatto storcere il naso a Gaia Zorzi che ha presto replicato con un tweet via social. La Knox – che dopo una lunga vicenda giudiziaria è stata assolta dall’accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher – ha a sua volta risposto contro la sorella minore di Tommaso Zorzi, e tra le due è infine iniziato un botta e risposta al vetriolo. “È triste vedere come il momento più alto della tua vita sia stato essere accusata di omicidio”, ha tuonato Gaia Zorzi criticando l’ironia social della Knox.

I think every year you feel the need tweet this “joke” to keep yourself relevant because if not people would eventually forget who you are, like we did with Raffaele Sollecito — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 25, 2021

Amanda Knox contro Gaia Zorzi

Un utente ha chiesto in un tweet di scrivere una “storia horror”in cinque parole e Amanda Knox ha scritto “Indimenticabile studio all’estero in Italia”, ironizzando sui suoi anni di detenzione in Italia dovuti al processo per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher (per cui la Knox e l’ex fidanzato Raffaele Sollecito sono stati assolti nel 2015). La battuta della Knox non è piaciuta a Gaia Zorzi, e tra le due si è scatenato un botta e risposta infuocato.

“Non intendo scusarmi perché occasionalmente faccio dell’umorismo sulla mia condanna ingiusta. Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed empatia. […] Non c’era niente di provocatorio in quel tweet. Sei tu a vederci una provocazione confondendo l’ingiustizia che è capitata a me, con l’ingiustizia che è capitata a Meredith”, ha tuonato la Knox contro la sorella minore di Zorzi, che a sua volta ha risposto:

“Credo che ogni anno tu senta il bisogno di twittare una battuta per sentirti importante perché altrimenti le persone si dimenticherebbero di te, come abbiamo fatto con Raffaele Sollecito. Non c’è rabbia, ho solo detto la mia opinione. Su Twitter devi essere pronta a leggere opinioni diverse. Penso che tu sapessi che tipo di reazioni avresti ottenuto con quel tweet provocatorio”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per il momento in tanti sui social sembrano essere d’accordo con Gaia Zorzi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/amamaknox/?hl=it