Dopo settimane di rumor e avvistamenti Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno confermato il loro ritorno di fiamma con la foto di un bacio.

Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è ufficiale: sui social è stata la stessa cantante a postare la foto del loro bacio sulle labbra dopo che per settimane si era sparsa la voce della loro liaison. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax in barca, lontani da occhi indiscreti. Il 24 luglio JLo ha festeggiato i suoi 52 anni, e per l’occasione ha conquistato i fan col suo fisico bollente in un bikini mozzafiato (che ovviamente non ha mancato di stregare Affleck, a quanto pare più innamorato che mai della famosa cantante).

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la foto del bacio

Dopo la loro controversa rottura nel 2004 i Bennifer sono tornati insieme: entrambi reduci da una clamorosa separazione (lei da quella con Alex Rodriguez e lui da quella con la collega attrice Ana De Armas) a quanto pare avrebbero deciso di dare una nuova possibilità al loro amore, che era terminato – sembra – ad un passo dall’altare.

I due hanno trascorso insieme la festa di compleanno della cantante, che ha spento le sue 52 candeline accanto all’amore “ritrovato” durante una breve vacanza in barca. I “Bennifer” erano già stati avvistati insieme alcune settimane fa, ma finora entrambi avevano preferito non confermare pubblicamente la liaison.

La vita privata

Dopo la loro separazione entrambi avevano avuto altre importanti unioni sentimentali e inoltre sono diventati genitori. Ben Affleck ha avuto i suoi 3 figli (Violet, Seraphina e Samuel) durante la sua unione con Jennifer Garner. Jennifer Lopez invece ha avuto i due figli (Emme e Maximilian) durante il suo matrimonio con Marc Anthony. In tanti tra i fan dei “Bennifer” non vedono l’ora di sapere se i due costruiranno presto una vera e propria “famiglia allargata”.