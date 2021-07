Il giovane cantante di Pesche, Federico Rossi, aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute tramite le stories di Instagram.

Sembra che Federico Rossi abbia contratto il Covid. A testimoniarlo è stato lui stesso nelle storie del suo profilo Instagram, confermando i sospetti dei suoi fan. Con un breve video, infatti, il cantante ha spiegato di essere in quarantena. A onor del vero Federico Rossi non ha mai specificato di essere effettivamente positivo al Covid, quindi c’è una remota possibilità che sia in quarantena mentre attende il risultato del tampone, magari dopo essere entrato in contatto con un positivo. “Sono in quarantena, non ho sintomi” ha detto infatti nel corso del video: parole rassicuranti che fanno immaginare che la situazione sia perfettamente sotto controllo.

L’ottimismo di Federico Rossi

Nello stesso video Federico Rossi ha voluto aggiungere un messaggio scritto che trasuda ottimismo e fiducia nel futuro, nonostante la difficoltà del periodo storico che stiamo vivendo. Infatti, il cantante è convinto che questa spiacevole situazione volgerà presto al termine e che, prima o poi, ne verremo fuori. Inoltre ha invitato tutti coloro che lo seguono a fare il vaccino e a continuare a indossare la mascherina Ffp2. Insomma, il cantante invita a prendere ogni tipo di precauzione per evitare di entrare in contatto con il virus. Si tratta di parole sensibili e importanti, che dimostrano quanto Federico abbia a cuore la salute dei suoi fan.

Infine ha suggerito di sottoporsi al tampone molecolare in caso di dubbio, diffidando invece dei tamponi rapidi. È risaputo, in effetti, che il risultato del tampone rapido potrebbe essere non del tutto affidabile: quando il sospetto è fondato, è sempre meglio rivolgersi alla precisione del molecolare. Da questa sua precisazione viene da pensare che Federico abbia ricevuto un risultato sbagliato da un tampone rapido. Un risultato poi smentito da un tampone molecolare.