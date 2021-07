Grande dolore per Billy Costacurta: la madre è morta in un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, l’87enne ha avuto un malore.

La madre di Billy Costacurta, la signora Margherita Beccegato, ha avuto un terribile incidente ed è morta. La donna era alla guida della sua auto, quando ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo. Purtroppo, i soccorsi sono stati vani: è deceduta sul colpo.

Billy Costacurta: morta la madre Margherita

La signora Margherita Beccegato aveva 87 anni ed era la madre di Alessandro ‘Billy’ Costacurta. Nella mattinata di venerdì 23 luglio 2021, la donna era alla guida della sua auto a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto vicino a Jerago con Orago, il paese della famiglia dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale. All’improvviso, ha perso il controllo del mezzo e ha avuto un terribile incidente che le è costato la vita.

Stando alle prime notizie trapelate dai quotidiani, l’impatto fatale è avvenuto intorno alle 9:30, molto probabilmente a causa di un malore. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, l’auto della signora Margherita si è schiantata contro una cancellata in via Padre Reginaldo Giuliani. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi e i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: quando i medici sono arrivati sul posto la madre di Costacurta era già morta. Sembra che l’87enne sia deceduta sul colpo.

Al momento, le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime foto apparse sul web, la donna viaggiava a bordo di una Fiat Seicento.

Lutto per Billy Costacurta: infiniti messaggi di cordoglio

La morte della madre di Billy Costacurta ha sconvolto i residenti di Jerago con Orago, paese nel quale viveva la signora Margherita. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia dell’ex calciatore, sia da colleghi che da persone comuni. Molti anche quelli inviati alla donna che vive al suo fianco da una vita, ovvero la bellissima Martina Colombari. Per ora, né la showgirl e né tantomeno Alessandro hanno commentato la notizia e si sono giustamente chiusi nel proprio dolore.