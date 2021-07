ClioMakeUp ha rivelato i segreti della dieta che le avrebbero permesso di perdere 20 chili e tornare al suo peso forma.

Dopo la nascita delle sue due figlie (Grace e la piccola Joy) e il suo rientro in Italia, ClioMakeUp ha deciso di rimettersi in forma: la famosa influencer e make-up artist ha infatti confessato che sarebbe arrivata a pesare 90 chili e che per diverso tempo la sua forma fisica non le avrebbe permesso di vivere in pace con se stessa. Per tornare al suo peso forma Clio si sarebbe affidata ad una nutrizionista professionista e avrebbe affiancato lo sport e uno stile di vita sano ad una dieta.

ClioMakeUp: la dieta

ClioMakeUp ha svelato di aver perso ben 20 chili (arrivando a pesare 70 chili dai 90 iniziali) per cercare di stare meglio e piacersi di più.

Clio Zammatteo

Da sempre l’influencer mostra orgogliosa le sue curve e per molte delle sue fan ha rappresentato un grande esempio di body positivity. Dopo il suo ritorno in Italia (insieme al marito Claudio Midolo e alle loro due bambine) Clio ha deciso però di rimettersi in forma affidandosi alla figura di una nutrizionista: “C’era un forte sovrappeso, inutile negarlo, lei mi ha fatto un piano alimentare anche in base alle mie preferenze (poca carne, molto più pesce), no zuccheri raffinati, tanto integrale. L’importante per me era che fosse sostenibile, non volevo diventare nervosa e aggressiva, con due bambine non potevo permettermelo. I primi mesi sono stati duri, non ho fatto sport subito, poi quando mi sono abituata ho iniziato anche ad allenarmi”, ha confessato alla Gazzetta dello Sport.

Clio e la body positivity

Pur avendo sempre sfoggiato orgogliosa le sue curve (tra il plauso generale dei suoi fan sui social) ClioMakeUp ha confessato di aver voluto perdere peso per sentirsi meglio con il proprio corpo. “Dopo essermi pesata, un anno dopo l’ultima volta, ho visto i chili in più e ho detto: basta, devo riprendere in mano la mia vita. E così ho fatto. Sicuramente sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta e ne ero consapevole. Mi piaceva mangiare, a dir la verità mi piace ancora e mi piacerà sempre, ma mangiavo male”, ha confessato alla Gazzetta dello sport.