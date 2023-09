Tra confessioni, gossip e rivelazioni, il weekend dei vip è stato ricco di news. Scopriamo di quali si tratta.

Mentre Asia Argento e sua figlia Anna Lou sono state ospiti a Verissimo (dove per la prima volta hanno parlato pubblicamente di Morgan) Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul suo incredibile dimagrimento degli ultimi mesi. Scopriamo quali sono stati questi e gli altri gossip del weekend.

Asia Argento e Anna Lou: la confessione

Per la prima volta Asia Argento e sua figlia Anna Lou Castoldi sono state ospiti insieme a Verissimo, dove hanno parlato degli ultimi episodi che hanno visto protagonista Morgan (ex compagno della prima e padre della seconda) e che non hanno mancato di generare clamore.

Belen Rodriguez: l’incredibile dimagrimento

Negli ultimi mesi è stato evidente a tutti quanto Belen Rodriguez sia incredibilmente dimagrita, e per la prima volta sulla questione lei stessa ha rotto il silenzio.

Emma Marrone: quei like sospetti

Dopo la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Emma Marrone – che ha dimostrato nel corso degli anni di aver instaurato un ottimo rapporto con entrambi – ha avuto un comportamento inaspettato nei confronti della showgirl argentina e ha messo dei like alle sue foto con Elio Lorenzoni. Quali saranno i retroscena relativi alla vicenda?

Emma Marrone

La rivelazione di Oriana Marzoli

Nel frattempo Oriana Marzoli, che negli ultimi mesi è stata protagonista di numerosi tira e molla con Daniele Dal Moro, ha fatto un’inaspettata rivelazione via social confessando che il fidanzato ex gieffino sarebbe intenzionato a sposarla. Oriana ha anche ammesso di essersi recentemente sottoposta ad un test di gravidanza.

Oriana Marzoli

La guerra social tra Ferragni e De Lellis

Durante il weekend alcuni gesti accaduti sui social di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis hanno confermato la malcelata antipatia tra le due e, i fan, hanno notato che le due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram,. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?