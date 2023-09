Alcuni scatti social di Belen Rodriguez hanno fatto preoccupare i fan. L’argentina ha replicato ammettendo una certa perdita di peso.

Nonostante l’amore ritrovato con Elio Lorenzoni, per Belen Rodriguez non è tutto rose e fiori. O, almeno, non lo è stato fino ad ora. La showgirl argentina, infatti, ha ammesso in queste ore di aver vissuto dei momenti complicati, probabilmente a causa di questioni lavorative – vedi l’addio a Mediaset – ma soprattutto per le note vicende di cuore con Stefano De Martino, definitivamente tornato ad essere suo ex. Rispondendo ad alcuni commenti dei fan sui social, la modella ha raccontato, infatti, di essere dimagrita negli ultimi tempi, forse, a causa del troppo stress..

Belen, il dimagrimento degli ultimi mesi

Belen Rodriguez

Tornata a pubblicare con costanza su Instagram momenti della sua routine di vita privata ma anche di lavoro, la showgirl argentina ha condiviso alcuni scatti che la vedono particolarmente in forma. Forse anche un po’ troppo.

Tantissimi utenti, infatti, hanno notato come la bella Belen risulti essere dimagrita rispetto a qualche tempo fa. Una sensazione che la stessa modella ha confermato.

Rispondendo ad una utente che sottolineava come, nonostante una bellezza certificata, fosse evidente una bella differenza di peso, la donna ha risposto: “Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati, ho perso 7 chili“, le parole della Rodriguez.

Poi, per tranquillizzare i fan che sono rimasti preoccupati dalla vicenda: Sto mangiando come una pazza”.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl con i vari commenti dei fan sulla sua forma fisica e non solo: