Ospiti di Verissimo, Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan, e Asia Argento hanno avuto modo di parlare del loro rapporto madre-figlia ma anche, ovviamente, dell’ex Bluvertigo come padre e come artista. Inevitabile anche un passaggio sui recenti fatti a Selinunte dove l’uomo aveva appellato uno del pubblico con parole risultate omofobe e per le quali è stato “graziato” dalla produzione di X Factor che lo ha “perdonato” e confermato come giudice in questa edizione.

Morgan, le parole della figlia a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, le due donne hanno parlato del loro rapporto e di quello con, rispettivamente, il padre ed ex compagno.

In particolare Anna Lou ha voluto rimarcare come l’artista non sia omofobo e che lei ne sia la testimonianza: “Io stessa sono un membro della comunità Lgbtqia+ e so cosa significa essere discriminati per questo. Io non l’ho mai visto, oltre a questo incidente, fare commenti omofobi sulla mia relazione o sulla mia ragazza. Lui non è omofobo“.

E sul rapporto col padre: “Mi piacerebbe vederlo di più, averlo di più nella vita quotidiana. Non è stato tanto presente nella mia vita ma non voglio metterlo in cattiva luce, ognuno fa del suo meglio e io non provo rancore”.

La frecciata di Asia Argento

Al netto delle parole di Anna Lou, Asia Argento ha avuto anche qualche passaggio un po’ accesso su Morgan: “Io e lui non abbiamo rapporti, ogni tanto mi manda della musica, ad esempio, di notte mi arrivano delle canzoni che mi manda. È un artista sempre interessante. Io penso che lui sia stato il grande amore della mia vita ma quando uno ama troppo se stesso è difficile che ami anche gli altri”.

E sul fatto che X Factor abbia “personato” l’ex Bluvertigo ecco la frecciata: “Forse perché lui è un uomo. Forse io potevo superare questa esclusione, quello che sono oggi è dovuto anche a questo senso di ingiustizia”.

