Battaglia a colpi di like e non solo tra i Ferragnez e Giulia De Lellis dopo alcuni commenti di Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

L’uscita dello speciale Sanremo della serie sui Ferragnez ha generato non pochi commenti. I fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto comprendere meglio come siano andate le cose sia a livello personale per l’imprenditrice digitale sia per quanto rigarda il rapporto con suo marito che, dopo il Festival, aveva subito qualche crepa. Tra le varie persone che hanno detto la propria sull’episodio speciale in questione, anche Selvaggia Lucarelli che – non è certo una sorpresa -, quando si si tratta di parlare dell’influencer e del cantante non le manda certo a dire. Quello che non era preventivato, però, è stato l’intervento di Giulia De Lellis che, di fatto, si è schierata con la giornalista facendo arrabbiare marito e moglie e dando inizio ad una vera lite social a suon di like e commenti…

Ferragnez, lite social con Giulia De Lellis

Chiara Ferragni – Fedez

Come detto, tutto è partito da un commento, non certo leggero, della Lucarelli allo speciale Sanremo nella serie dei Ferragnez. La giornalista non ha risparmiato col suo modo graffiante, di pungere Chiara e Federico scatenando svariate reazioni. Una di queste, appunto, della De Lellis.

L’influencer, infatti, attraverso una storia Instagram poi cancellata, si è schierata con la giornalista con tanto di risata: “Qui ho riso forte, sorry”, ha scritto condividendo parte dell’attacco della Lucarelli. Successivamente anche su X, ex Twitter, la ragazza ha proseguito: “Ops, ho riso ad alta voce”.

Tutti commenti che hanno generato l’inevitabile replica forte della coppia protagonista della serie tv. Prima è stata la Ferragni a dare una prima risposta alla “collega” influencer mettendo like a un tweet rivolto palesemente al commento di De Lellis definito “poco solidale, misogino e acimonioso”.

Poi è stato il turno di Fedez che con un like ad un altro tweet rivolto a Giulia che diceva: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”, si è palesemente schierato con la moglie e contro la ragazza.

Alla fine, i tre pare abbiano smesso di seguirsi. Ma potrebbe essere solo l’inizio di un’accesa rivalità…

Di seguito, per esempio, un post con un attacco social alla De Lellis a cui il rapper ha lasciato un like dopo la querelle che vi abbiamo raccontato: