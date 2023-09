Giselda Torresan, attuale concorrente del Grande Fratello, ha confessato un grave episodio di bullismo da lei subito quando era bambina.

Giselda Torresan si è confidata con la coinquilina Rosy Chin nella casa del Grande Fratello e ha rivelato per la prima volta di aver subito atti di bullismo quando era bambina. Lei stessa ha ammesso che gli altri bambini l’avrebbero presa in giro per via dei suoi denti sporgenti, e ha ammesso:

“Io sto benissimo da sola, ho imparato a stare da sola più che altro. Quando ero bambina sono stata bullizzata, a scuola ero sempre in un angolo perché mi prendevano tutti in giro per i miei denti, mi chiamavano castoro. Poi, bisogna anche abituarsi a stare da soli perché, a volte, in un gruppo tutti fingono di essere amici e in realtà non lo sono”, ha rivelato.

Giselda Torresan: la confessione al GF

In tanti sui social hanno espresso la loro vicinanza e il loro affetto a Giselda Torresan che nelle ultime ore, al GF, ha confessato di aver subito atti di bullismo. In tanti sono rimasti sorpresi nell’ascoltare la sua confessione e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Tra le persone con cui Giselda sembra aver legato di più all’interno del programma vi è la coinquilina Rosy Chin che, nei giorni scorsi, è balzata agli onori delle cronache per alcune delle sue confessioni piccanti sulla sua vita privata. Le due continueranno ad essere amiche fino alla fine del programma?