Ema Stokholma si è mostrata via social mentre si sottoponeva alle terapie previste per rimuovere i tatuaggi.

Come altre celebrità anche Ema Stokholma ha invitato i suoi fan a non farsi realizzare dei tatuaggi perché, secondo lei, prima o poi ci si pentirebbe. Nelle ultime ore la conduttrice radiofonica si è mostrata mentre si sottoponeva a una dolorosissima terapia laser e ha detto:

“Io toglierò tutti i miei tatuaggi, inizierò dalle braccia, poi le mani, le dita, sarà un processo lungo e soffrirò”, ha ammesso, e ancora: “I tatuaggi? Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano”.

Ema Stokholma

Ema Stokholma: la confessione sui tatuaggi

Ema Stokholma è tra le tante vip che hanno deciso di rimuovere i loro tatuaggi e , attraverso i social, lei stessa ha aggiornato i fan sulla dolorosissima seduta laser a cui si è sottoposta per rimuovere i suoi tattoo. “Pensatevi prima di farli perché poi soffrirete tantissimo per toglierli”, ha ammesso nelle sue stories.

In tanti si sono detti d’accordo con le sue parole e già nei mesi scorsi l’ereditiera Elettra Lamborghini si era mostrata durante le sue sedute di terapia laser e aveva intimato ai fan di riflettere bene prima di farsi fare un tatuaggio. Altre vip seguiranno il loro esempio? Per il momento in tanti, sui social, hanno ascoltato con stupore la confessione fatta da Ema Stokholma tramite stories.