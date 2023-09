Il nuovo concorrente del GF, Claudio Roma, si è scagliato contro il conduttore Alfonso Signorini non appena è entrato nella Casa.

Volano scintille alla nuova edizione del Grande Fratello: il nuovo concorrente Claudio Roma non ha reagito bene alle parole utilizzate dal conduttore del reality show, Alfonso Signorini, per presentarlo. Facendo riferimento al suo passato infatti, il conduttore lo ha definito “ex spacciatore”.

“Voi non avete visto la mia presentazione? Avete per caso sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c’è una parola che proprio non doveva dire. (…) Mi riferisco che mi ha chiamato spac… No proprio no non doveva. (…) Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa, lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Però in quel momento poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mi passato”, ha tuonato Claudio.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: lo sfogo di Claudio Roma

A quanto pare Claudio Roma non ha affatto gradito le parole utilizzate da Alfonso Signorini nei suoi confronti al GF e infatti si è sfogato con gli altri concorrenti del reality show in merito alla vicenda. Al momento non è dato sapere se la questione avrà altri sviluppi e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se il conduttore interverrà in merito alla questione.

Le parole di Claudio Roma hanno suscitato una reazione anche da parte dell’ex volto di UeD Carlo Alberto Mancini che, a quanto pare, è un caro ed intimo amico del concorrente. “Sono passati giorni ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazioen di Claudio”, ha scritto infatti nelle sue stories.