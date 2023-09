Confessioni molto private da parte di Oriana Marzoli durante il Grande Fratello spagnolo. Il rapporto con Daniele Dal Moro e non solo…

Entrata di recente al Grande Fratello spagnolo, per Oriana Marzoli è subito momento di confessioni. Dopo aver parlato del suo rapporto con Daniele Dal Moro, ecco un’altra rivelazione riguardo un test di gravidanza effettuato di recente. La modella, arrivata seconda al GF Vip italiano concluso alcuni mesi fa, ha raccontato dei retroscena davvero inediti sulla sua vita di coppia…

Oriana Marzoli, il test di gravidanza e la reazione di Daniele

Oriana Marzoli

Dopo aver raccontato di qualche discussione di troppo col suo fidanzato Daniele dovute al suo ingresso al Grande Fratello spagnolo, Oriana si è lasciata andare ad altri retroscena. Spicca, come anticipato, un test di gravidanza che la modella ha fatto perché si “sentiva strana”.

“Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia, oddio, che cosa mi succede’. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’”, ha rivelato la modella come riportato da Biccy. “Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”.

Parlando ancora del suo rapporto con Daniele, la Marzoli ha aggiunto: “Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui”.

Di seguito anche il post Instagram sulla partecipazione della modella al reality: