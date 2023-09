Gli utenti social sono sempre molto attenti ai gesti dei Vip. In questo caso non è passato inosservato quanto fatto da Emma Marrone…

L’estate bollente ha visto il “triangolo” Belen, Elio e Stefano De Martino prendersi la scena con la relazione tra la modella argentina e il conduttore arrivare alla sua conclusione. La showgirl pare essere ripartita col nuovo compagno, un qualcosa che ha visto un’altra ex dare il proprio “commento”. Parliamo di Emma Marrone che sui social si è lasciata andare ad un like che non è passato inosservato…

Emma Marrone, il gesto “pro” Belen e Elio

Emma Marrone

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez è uscita alla scoperto col nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Conclusa, quindi la storia con Stefano De Martino, dopo un tira e molla, dubbi e rumors, durati, di fatto, per tutta l’estate.

Ma a suscitare particolare interesse in queste ultime ore, non è stato tanto il nuovo amore dell’argentina, quanto alcune reazioni da parte di chi conosce bene, e da vicino, sia la modella che l’ex ballerino di Amici. Di chi stiamo parlando? Di Emma Marrone. La cantante, infatti, ex di De Martino, ha voluto esprimersi sulla relazione dell’argentina lasciando un “like” alle foto della donna con Elio.

Il suo gesto non è passato inosservato tanto che in molti hanno subito parlato di supporto femminile e di “schieramento” da parte dell’artista verso la showgirl.

In realtà, Emma è molto amica anche di Stefano e, probabilmente, ha dato il proprio sostegno anche a lui dopo la fine della relazione con la bella Rodriguez.

Chissà se la cantante spiegherà quell’apprezzamento che tantissimi non hanno potuto fare a meno di vedere…

Di seguito anche il post Instagram della modella argentina che ha generato l’apprezzamento della cantante: