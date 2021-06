Martina Stella sarà mamma bis, e intanto continuano le indagini sul caso di Michele Merlo: ecco quali sono state le news di gossip del weekend!

I nuovi amori, le nozze, i coming out e le altre news di gossip della settimana: dal fascicolo della procura sulla morte del giovane cantante Michele Merlo (su cui è stata effettuata in questi giorni l’autopsia) agli annunci più attesi dal mondo vip, come quello fatto nel weekend da Martina Stella (che dopo l’arrivo della piccola Ginevra sarà di nuovo mamma). Scopriamo quali sono state le notizie di gossip più seguite del weekend!

Martina Stella sarà di nuovo mamma: l’attrice ha dato il tenero annuncio via social, sfoggiando già un discreto pancino!

Intanto proseguono le indagini sul caso di Michele Merlo, ma l’autopsia ha confermato quanto emerso nei giorni scorsi: il cantante è deceduto per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, una delle forme più severe di tumore del sangue.

Per Taylor Mega è sbocciato un nuovo amore dopo la fine della sua liaison con Tony Effe: la modella è stata avvistata da Chi per le vie del centro a Milano in compagnia del rapper Sacky, sua nuova fiamma.

Il weekend di Giovanni Simeone e Giulia Coppini è stato particolarmente speciale: i due hanno pronunciato i loro “sì” dopo che per 6 volte hanno rinviato le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. La coppia si è sposata a Ibiza alla presenta degli affetti più cari.

Sui social la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri, ha fatto coming out: “Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”, ha risposto tramite stories a un fan che le aveva chiesto se fosse gay.

Belen Rodriguez si appresta a diventare madre della piccola Luna Marie, e sui social ha dichiarato ai fan di volersi prendere del tempo per sé e per dedicarsi all’arrivo della sua bambina: “Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza. Manca meno di un mese. Non vedo l’ora”, ha dichiarato tramite social.