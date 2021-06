Rosalinda Cannavò è finita nella bufera sui social per aver insinuato che le donne non siano capaci di guidare quanto gli uomini.

Sui social Rosalinda Cannavò è stata travolta da una vera e propria valanga di polemiche. L’attrice ex concorrente del GF Vip ha affermato tramite stories che il suo fidanzato (Andrea Zenga) non le presterebbe la sua macchina per spostarsi, e ha aggiunto: “Giustamente, capitelo. Parliamoci chiaro: noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo. Comunque tutto ok, sono sana e salva come vedete.”

Adua Del Vesco

Rosalinda Cannavò e la polemica sulle donne alla guida

Complice la sua lunga partecipazione al GF Vip e le chiusure dovute all’emergenza Coronavirus Rosalinda Cannavò ha annunciato tramite social di essere tornata a guidare per la prima volta dopo circa un anno e ha confermato ai fan di essere tornata casa (dopo aver percorso il tragitto tra Milano e Torino) sana e salva. Nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare se non fosse che l’attrice ha osservato che il suo fidanzato Andrea Zenga non le presterebbe la sua auto perché lei – a suo dire – in quanto donna, non sarebbe granché brava alla guida. La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio sui social, dove in tanti hanno apertamente criticato l’attrice per la sua osservazione. Rosalinda replicherà dopo il putiferio sorto contro di lei sui social?

La storia d’amore con Andrea Zenga

L’attrice e il figlio di Walter Zenga si sono conosciuti nella casa del GF Vip e ben presto tra loro è sbocciata un’importante storia d’amore. Per i suoi sentimenti verso Andrea Zenga Rosalinda ha definitivamente archiviato la sua liaison con Giuliano Condorelli, fidanzato storico a cui era legata da circa 10 anni. Oggi sembra che l’attrice abbia trovato la serenità accanto ad Andrea, e in molti non vedono l’ora di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare.