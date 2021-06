Tommaso Zorzi e Stanzani non si nascondono più e sui social il vincitore del GF Vip ha manifestato la sua gelosia nei confronti del fidanzato.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono senza dubbio una delle coppie più amate del momento e sui social l’influencer ha deciso di iniziare a condividere qualche retroscena della sua liaison con il ballerino, con cui è da poco uscito allo scoperto. “Amore il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…”, ha scritto ironico l’influencer a Stanzani, manifestando la sua gelosia rispetto al celebre attore turco (fidanzato con Diletta Leotta).

Tommaso Zorzi geloso di Can Yaman: il messaggio

Con una story ironica via social Tommaso Zorzi ha manifestato la sua “gelosia” nei confronti della sua nuova fiamma, Tommaso Stanzani, che probabilmente ha messo un like a una foto del divo turco Can Yaman.

I due sono stati avvistati insieme per la prima volta solo qualche settimana fa, e ben presto Zorzi ha deciso di non nascondersi più: sui social si è più volte mostrato insieme al ballerino e non hanno smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta liaison. Di contro però non hanno mai “confermato” ufficialmente il rapporto. “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”, ha scritto ironico in una sua story via social Tommaso Zorzi, confermando dunque di aver iniziato a frequentare un ragazzo (e del resto lo stesso Stanzani quest’anno, dopo Amici, ha studiato per gli esami di maturità).

Le precedenti liasion

Tommaso Zorzi ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma in passato è nota una sua liaison con Marco Ferrero (alias Iconize) naufragata in un nulla di fatto. Precedentemente l’infliuencer è stato legato al designer di moda Armando Condemi.

