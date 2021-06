Eleonora Abbagnato ha dato il suo addio all’Opéra di Parigi con un ultimo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito.

Venerdì sera, 11 giugno 2021, l’étoile della danza Eleonora Abbagnato ha tenuto il suo ultimo spettacolo all’Opéra di Parigi. La ballerina palermitana apprezzata in tutto il mondo, con la sua ultima esibizione a Palais Garnier, ha registrato il tutto esaurito commuovendo l’intero pubblico in sala che per omaggiarla ha voluto dedicarle anche una standing ovation di venti minuti.

Eleonora Abbagnato lascia il Teatro dell’Opéra di Parigi

Venti minuti di standing ovation per la ballerina di danza classica di origine italiana, Eleonora Abbagnato che lo scorso venerdì sera ha salutato come meglio sa fare, sulle punte, il celebre teatro dell’Opéra di Parigi. L’étoile della danza ha tenuto il suo ultimo spettacolo emozionando il pubblico che questa volta, dopo la pandemia, era presente in sala con tanto di mascherine ma nessun obbligo invece di distanziamento.

#AdieuxÉtoile #HommageRolandPetit #Emotions

Retour sur la dernière révérence de l’Étoile Eleonora Abbagnato qui a fait ses adieux à la scène de l’Opéra de Paris hier soir. 💫 pic.twitter.com/h1zn4WNtdz — Ballet Opéra Paris (@BalletOParis) June 12, 2021

L’ultimo spettacolo di Eleonora Abbagnato a Palais Garnier ha registrato il tutto esaurito e fra i presenti in sala oltre a personalità di spicco di fama internazionale come: Alessandra Martines, Sophie Marceau, Alessio Carbone e Rebecca Bianchi vi era anche l’intera famiglia di Eleonora. Fra gli spettatori abbiamo infatti visto i genitori della ballerina e il fratello ma anche suo marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti e i loro figli. “Ora ritorno nel mio Paese” – ha confessato l’etoile che ha poi anche aggiunto – “Sono stata fortunata”

Eleonora Abbagnato torna in Italia

“Con le lacrime lascio un teatro che mi ha dato tanto, a cui devo la mia carriera internazionale, un grande, grandissimo teatro, il tempio della danza” ha così dichiarato l’ Abbagnato. La sua carriera artistica è iniziata quando aveva soli 11 anni debuttando in tv e ballando per un programma diretto da Pippo Baudo nel 2015 è stata anche la ballerina più giovane di sempre a diventare direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma e dopo aver trascorso 29 anni a Parigi, è pronta per ritornare in Italia.