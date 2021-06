In una storia sul proprio profilo Instagram, Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha rivelato di essere bisessuale.

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano, il frontman dei Maneskin. Da quando il gruppo rock ha vinto prima il Festival di Sanremo 2021 e poi l’Eurovision, anche su di lei si sono già accessi i riflettori. Non che prima fosse sconosciuta. Anzi, è un’influente molto seguita su Instagram. E proprio su una storia pubblicata sul proprio profilo social, la ragazza ha voluto fare chiarezza riguardo al proprio orientamento sessuale, dopo che un follower le aveva domandato se fosse vero che è omosessuale.

Giorgia Soleri su Instagram: “Mai detto di essere omosessuale”

“Nel corso di una vecchia storia dichiarasti di essere omosessuale o sbaglio?” Ha chiesto uno utente di Instagram a Giorgia Soleri. “No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!” Ha risposto la ragazza.

Poi, sempre su Instagram, ha voluto rispondere anche alle critiche ricevute da chi trova incoerente la sua relazione con Damiano dei Maneskin con il fatto di portare avanti diversi battaglie femministe (“Faccio la femminista guastafeste” ha scritto anche nella sua bio di Instagram).

“Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere una relazione (che, voglio dire, è una cosa meravigliosa. Non sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è ovviamente aumentata?” ha chiesto in maniera retorica l’influencer.

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin: la storia d’amore

La storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin è venuta allo scoperto solamente nel 2021, dopo il successo avuto dal cantante che insieme al suo gruppo ha trionfato a Sanremo e all’Eurovision con la canzone Zitti e buoni. La relazione tra i due dura però dal 2017.

