In un’intervista rilasciata a Radio Radio, Ubaldo Lanzo ha raccontato alcuni aneddoti piccanti sulla sua vita privata.

Ubaldo Lanzo è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. Ora che il reality show di Canale 5 è arrivato alla conclusione, lo stilita ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio dove, oltre parlare ella sua esperienza nel reality show, ha parlato anche della sua vita privata e della sfera emotiva. Ma ha rilasciato anche alcune dichiarazioni davvero piccanti riguardo alla sua vita sessuale, raccontando della sua astinenza che dura da addirittura 28 anni.

Ubaldo Lanzo sulla vita privata: “Finché non sento le campane non faccio nulla”

“Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini mai fatto ma mai dire mai…” ha dichiarato Ubaldo Lanzo ai microfoni di Radio Radio. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ha spiegato che la sua lunga astinenza è dovuta a una questione più che altro morale.

“Ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Ora sono in un periodo cripto-sessuato” ha infatti spiegato Ubaldo Lanzo. Ma non solo, ha poi parlato anche del suo orientamento sessuale: “Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay”.

Ubaldo Lanzo: “Minacce di morte sui social dopo che sono uscito dall’Isola”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Radio, Ubaldo Lanzo ha poi anche parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi: “Ho dovuto lasciarla perché mangiando un granchio con la chela mi sono spaccato un dente. Ho resistito quattro settimane con gli antidolorifici poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi”.

Dopo aver abbandonato il reality show, Ubaldo Lanzo ha però anche raccontato di aver ricevuto delle minacce di morte sui social: “Una volta uscito dall’Isola dei Famosi, sui social mi hanno minacciato di morte. Appena atterrato in Italia ho però trovato molto affetto da parte del pubblico”.

