Oggi Elodie Patrizi vive la sua storia d’amore a Marracash, ma in passato la nota cantante si è ritrovata coinvolta in una relazione tossica. Lo ha confessato l’ex concorrente di Amici in un’intervista a DiPiù TV: “Con Marracash sono davvero felice e serena, lui è l’uomo giusto per me. Ma le mie storie non sono state tutte così, anzi in passato sono stata infelice. A venti anni ho avuto un legame con una persona molto più grande di me, un legame sbagliato. Parliamo di undici anni fa, era una situazione che pensavo di saper gestire. Mi ero gettata in quella situazione perché scappavo dalla mia famiglia di origine”.