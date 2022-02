Conduttrice e giornalista molto apprezzata, Francesca Fagnani ha adottato due cani bellissimi: scopriamo tutto sui suoi amici a quattro zampe.

Francesca Fagnani sta per tornare in televisione con il suo programma Belve. Anche se non è una grande appassionata del mondo social, è qui che la giornalista e conduttrice ha presentato ai fan i suoi cani. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sui suoi amici a quattro zampe, che razza sono e come si chiamano.

Francesca Fagnani: tutto sui suoi cani

Francesca Fagnani come noto è la compagna di Enrico Mentana ma pochi sanno che ha anche due cani che sono tutta la sua vita. Francesca e il collega fanno coppia fissa dal 2013 e nel mese di dicembre 2019 hanno deciso di adottare il primo cane. Si chiama Nina ed è di razza Cavalier King. Intervistata dal settimanale Visto, la Fagnani ha raccontato:

“Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei“.

Nina è entrata nei loro cuori in un batter d’occhio, motivo per cui nel mese di marzo del 2021 hanno deciso di accogliere in famiglia un secondo cane. Si chiama Bice detta Scampia e anche lei è un Cavalier King. Insomma, Francesca ed Enrico sono letteralmente impazziti per questa razza.

3 curiosità sui cani di Francesca Fagnani

I cani di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana li seguono ovunque. Non a caso, sui rispettivi profili social appaiono spesso foto che li ritraggono nei posti più disparati.

-Prima che arrivassero Nina e Bice, Francesca aveva un cane di nome Duccio, di razza Jack Russel.

–Francesca Barra ha ammesso che ha deciso di adottare due cani dopo che Francesca Fagnani l’ha incoraggiata.

-La Fagnani ha ammesso che gli occhioni dei suoi cani la convincono a fare qualsiasi cosa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG