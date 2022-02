Il Pastore maremmano non è solo bellissimo, ma anche maestoso. Scopriamo le sue caratteristiche fisiche principali, il carattere e il prezzo.

Considerato l’unico cane in grado di combattere contro il lupo, il Pastore maremmano non è il classico gigante buono. Ha un carattere molto indipendente e forte, non ama essere comandato e, soprattutto, adora tenere sotto controllo quello che considera il suo territorio. Scopriamo cosa c’è da sapere prima di accogliere in famiglia un amico a quattro zampe di questa razza.

Pastore maremmano abruzzese: carattere e indole

Il cane maremmano è un pastore proveniente dagli appennini abruzzesi. Nato come protettore delle pecore dagli attacchi di altri animali, con gli anni è diventato un amico a quattro zampe molto apprezzato. Pensate che in uno scritto del I secolo d.C. attribuito allo scrittore romano Columella, questa razza viene descritta come un “guardiano integerrimo delle greggi ed efficace antagonista del lupo e dell’orso“. Di taglia grande, ha una struttura fisica imponente e un bellissimo manto folto e unicamente bianco. E’ proprio l’unione tra la sua corporatura e il suo pelo a renderlo un animale resistente ad ogni tipo di condizione climatica. La sua coda è lunga e pelosa e rimane in posizione eretta soltanto quando è in allerta. Gli occhi, invece, sono scuri, mentre le orecchie sono pendenti.

Il pastore abruzzese ha un carattere forte e indipendente, che tende a prevaricare il padrone. Pertanto, è necessario un addestramento severo e continuo, soprattutto nei primi mesi di vita. Nonostante tutto, adora la sua famiglia e darebbe la vita per tenerla al riparo dai pericoli. E’ forte e testardo, non ama gli estranei ed è piuttosto diffidente con loro. Il maremmano, per carattere e indole, tende ad essere molto territoriale. Pertanto, è considerato un ottimo cane da guardia. Anche se è indipendente, il pastore abruzzese adora le coccole. E’ lui, però, a decidere quando è il momento di essere accarezzato e quando, invece, preferisce stare per conto suo.

Pastore maremmano: il prezzo

I cani maremmani hanno una aspettativa di vita che varia tra gli 11 e i 13 anni. Essendo un animale molto forte, non è predisposto a sviluppare particolari patologie. Nonostante la mole, questa razza vive bene sia in un appartamento che in una casa con giardino. Per quel che riguarda il prezzo, un cucciolo di Pastore abruzzese ha un costo che, in base all’allevamento scelto, va dai 500 ai 1000 euro.

