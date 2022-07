Pretty Woman è uno di quei film che ha fatto la storia del cinema, ma inizialmente era stato pensato con un finale molto diverso: ecco la rivelazione di Julia Roberts!

Pretty Woman è una commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall e con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. La pellicola è campione d’incassi e negli hanno ha conquistato generazioni diverse, diventando un vero e proprio cult. Come raccontato da Julia Roberts durante un’intervista a Variety con Patricia Arquette, molti dettagli dovevano essere diversi e soprattutto il finale: ecco come!

Il finale (originale) di Pretty Woman

Niente scene romantiche per il film che inizialmente doveva chiamarsi 3000: gli sguardi innamorati e il lieto fine da favola, in origine dovevano essere rimpiazzati da una scena più cruenta e dark.

Edward (interpretato da Richard Gere) a bordo della sua limousine non sarebbe corso sotto casa di Vivian (interpretata da Julia Roberts) per portarle un mazzo di rose rosse in segno del suo amore, ma piuttosto avrebbe dovuto trasportare la ragazza in macchina e buttarla giù in un vicolo sporco e buio.

Al posto della salita tramite la scala anti incendio – diventata una delle scene cult per eccellenza – Edward avrebbe dovuto lanciare dei soldi addosso a Vivian qualche secondo prima di lasciarla tutta sola in quel posto poco sicuro.

Come raccontato dalla Roberts, dopo il fallimento della società che si occupava delle riprese di 3000, il film è stato acquistato dalla Disney che ha voluto cambiare quasi tutto, ad eccezione dei nomi dei protagonisti: Edward e Vivian.

Pretty Woman: 4 curiosità sul film

-Il film è stato girato interamente in California: oltre agli studios, molte scene sono state riprese a Los Angeles e a Beverly Hills. Tra le location più iconiche c’è sicuramente Rodeo Drive: qui, però, le scene sono state girate solo di domenica, come previsto dal regolamento della città.

Richard Gere

-Inizialmente Richard Gere non sembrava molto interessato alla parte di Edward. Per convincerlo, Julia Roberts gli avrebbe inviato un post-it con scritto “Say yes, please” (Dì di sì, per favore)! In lizza per questo ruolo c’era anche John Travolta.

-Durante le riprese era sempre presente un uomo della sicurezza perché la collana indossata da Vivian nel film costava realmente 250 mila dollari!

-Anche Sandra Bullock era stata scritturata per il film nel ruolo di Vivian: avrebbe però rifiutato lasciando il posto alla giovanissima Julia Roberts – e al suo grande successo ottenuto con questo film. In realtà la Disney avrebbe preferito Meg Ryan nel ruolo di Vivian.

