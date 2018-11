J-Ax: l’origine del nome, la dipendenza e la vita privata

Conosciamo meglio il rapper J-Ax: dal bullismo all’uso di sostanze, passando alla sua rinascita con l’arrivo del figlio Nicolas!

Nato il 5 agosto 1972 sotto il segno del cancro, J-Ax è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Dopo lo scioglimento della sua storica band, gli Articolo 31, ha iniziato ad esibirsi in compagnia del famoso amico e socio in affari Fedez, per poi concentrarsi sulla sua carriera da solista.

Scopriamo alcune curiosità sul rapper, dalla sua storia alla nascita di suo figlio Nicolas!

J-Ax: 5 curiosità sul rapper, dal suo pseudonimo al bullismo

– Il nome d’arte J-Ax deriva dalla parola abbreviata Joker (J) e da Alex (Ax) abbreviazione del suo vero nome; Joker è il suo cattivo preferito (al quale, sembra, assomigli).

– Al Corriere Della Sera ha raccontato di aver avuto una dipendenza dalle droghe, e di aver smesso cercando emozioni forti insieme a sua moglie: dal bungee-jumping al paracadutismo. Grazie alla famiglia ha completamente smesso di bere e di fare uso di sostanze, ma ha dichiarato di fare uso di marijuana di tanto in tanto.

– A scuola è stato vittima di bullismo, e al Corriere della Sera ha rivelato: “A scuola non c’erano bambini, ma piccoli gangster. Lo sport più praticato era il bullismo. E l’allenamento preferito ero io. Mi picchiavano. Dicevano che portavo sfiga“. Molto sensibile alla tematica del bullismo, con la sua canzone “Devi Morire” ha cercato di portare attenzione proprio sull’argomento.

– Prima di sfondare nell’industria discografica lavorava come scaffalista in un supermercato.

Il successo arriva nel 1992: lo spot della Fiat Uno Rap Up fa finalmente conoscere lui e DJ Jad al pubblico. Dopo una lunga pausa, e qualche pubblica lite, a settembre 2018 annunciano che torneranno a suonare insieme.

– Ama i tatuaggi e ha la testa completamente tatuata. Inoltre ha un tatuaggio con la scritta Nicolas, dedicato a suo figlio.

J-Ax: il figlio e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, J-Ax è felicemente sposato dal 2007 con la modella Elaina Coker. La coppia ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017. In occasione della nascita del suo bambino, il rapper gli ha dedicato un commovente messaggio su Instagram in cui ha scritto:

“Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo.Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta.

Oggi sento che non posso più vivere così, sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato.”