Dj Jad è stato il fondatore degli Articolo 31 e, dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso la carriera solista: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Dj Jad è uno dei disc jockey più famosi del panorama italiano e, insieme a J-Ax, ha fondato negli anni ’90 gli Articolo 31. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la sua vita privata.

Chi è Dj Jad: la carriera

Pseudonimo di Vito Luca Perrini, Dj Jad è nato a Bollate(in Lombardia) il 27 dicembre 1986 (sotto il segno zodiacale del Capricorno) e, nel 1990, insieme al rapper J-Ax, ha fondato il gruppo Articolo 31. Insieme al rapper ha realizzato 7 dischi ed è diventato popolare in tutta Italia e nel panorama rap in generale.

Nel 2006, in seguito allo scioglimento degli Articolo 31, ha pubblicato il suo primo album da solista, Milano-New York, realizzato in collaborazione con alcuni artisti di fama internazionale (come Keith Murray e Tony Touch). Ha pubblicato in tutto 4 album da solista e, nel 2012, ha fondato il gruppo Udite Suoni Buoni insieme al rapper Ciccio Pasticcio. Gli Udite Suoni Buoni hanno pubblicato un unico album, L’astronave (del 2013), e nel 2018 Dj Jad ha annunciato il ritorno degli Articolo 31. Insieme a J-Ax ha realizzato 5 concerti speciali presso il Fabrique di Milano per celebrare i 25 anni di carriera della band.

Dj Jad: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del dj che, per quanto riguarda l’argomento, su Instagram mantiene il massimo riserbo. Nel 2006 l’artista ha sposato a Positano Giusy Santoro. I due hanno avuto una figlia, Sophia, a cui il dj è molto legato. Non si sa molto della moglie del musicista, mentre suo fratello Wlady (all’anagrafe Wladimiro Perrini) è noto anche lui come dj e produttore discografico.

Dj Jad: chi è la moglie

Ha sempre mantenuto il massimo riserbo su sua moglie e su sua figlia e infatti non si hanno praticamente informazioni sulle due. Non è noto neanche dove vivano e quale lavoro svolga Giusy Santoro.

Dj Jad: le curiosità

– Lui e J-Ax hanno deciso di chiamare la loro band Articolo 31 perché, secondo la Costituzione irlandese, si tratta dell’articolo che sancisce la libertà di espressione.

– Uno dei suoi più grandi amici è Gianluca Grignani.

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo.

– Porta sempre un cappello.

– Fin da quando era bambino ha sviluppato un amore travolgente per i vinili, che colleziona ancora oggi.

