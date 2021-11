Ecco tutti gli ospiti e le interviste a cuore aperto di Domenica in, condotto da Mara Venier: Carlo Verdone sarà presente in studio con tanti altri “big”.

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda di Domenica in, su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier conterà tantissimi importanti ospiti dal mondo del cinema ma non solo. Carlo Verdone parlerà con la conduttrice dei suoi successi cinematografici con qualche aneddoto e curiosità inediti ma altri importanti ospiti riempiranno la giornata.

Tutti gli ospiti che parleranno a Domenica in

Il primo e importantissimo ospite in studio a Domenica in sarà Carlo Verdone. Scoperto dal grande Sergio Leone, l’attore collezionerà una serie di successi con la sua comicità romana d’altri tempi e le sue incredibili interpretazioni. Da C’era una volta il West a Bianco, Rosso e Verdone Carlo è uno degli attori italiani più amati e riconosciuti anche a livello internazionale. Sempre per il cinema, come ospite parlerà anche Luciana Littizzetto star indiscussa di Che Tempo che fa che si lascerà andare a siparietti comici, come di consueto. Direttamente dal programma di Tale e Quale Show ci saranno i due concorrenti Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando reduci dalle loro splendide performance nel talent. Non mancherà anche Eleonora Daniele che con il suo Storie Italiane sta conquistando i telespettatori. Ci sarà spazio anche per un caso di attualità. In studio verranno accolti i genitori di Rossano Rubicondi, Claudio e Rosa che parleranno della recente scomparsa del figlio e della sua malattia tenuta nascosta.