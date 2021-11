Giovedì 11 novembre su Rai 3 torna Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane? Le anticipazioni della seconda puntata.

Franca Leosini è tornata su Rai 3 con Che fine ha fatto Baby Jane?, il programma sequel del suo storico Storie Maledette. La giornalista e presentatrice, infatti, è tornata a intervistare alcuni dei protagonisti dei casi di cronaca nera raccontati in Storie Maledette ora che hanno terminato di pagare il proprio debito con la giustizia e sono tornati in libertà. Giovedì 4 novembre è andata in onda su Rai 3 la prima puntata di questa edizione del programma, giovedì 11, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.15, andrà in onda la seconda: ecco cosa vedremo.

Che fine ha fatto Baby Jane? Le anticipazioni della seconda puntata

Dopo aver incontrato e intervistato una settimana fa Filippo Addamo, nel corso della seconda puntata di Che fine ha fatto Baby Jane? Franca Leosini intervista Katharina Miroslawa, condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza avvenuto nel 1986. Le indagini e i processori furono scanditi dai numerosi colpi di scena e alla fine l’ex ballerina polacca è stata condannata.

Franca Leosini

La donna, che aveva avuto una relazione sentimentale che l’imprenditore, si è però sempre professata innocente. Ora che è tornata in libertà ha voluto raccontare la sua storia ai microfoni di Rai 3.

Che fine ha fatto Baby Jane? Le puntate anche in radio

Sono in totale due le puntate di questa edizione di Che fine ha fatto Baby Jane?. Oltre che vederle in diretta su Rai 3 al giovedì sera (e in streaming su RaiPlay) è inoltre possibile ascoltare su Rai Radio1: le puntate televisive verranno infatti trasmesse in una serie di podcast disponibile di RaiPlay Radio e Rai Radio1.

Da venerdì 5 novembre sono disponibili i quattro podcast della prima puntata, da venerdì 12 saranno invece disponibili gli altri quattro podcast della seconda puntata.